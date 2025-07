Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 07 | 25

Se viaggiate sulla viabilità di Roma e Lazio il 12 luglio 2025 alle 07:25, è fondamentale restare aggiornati sugli ultimi sviluppi. Astral Infomobilità, il servizio regionale, fornisce in tempo reale le novità su incidenti e congestioni, come quelli sulla A24 e sulla Roma-Fiumicino. Conoscere le condizioni del traffico permette di pianificare meglio il percorso e garantire una partenza sicura e senza stress. È sempre meglio partire informati!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente avvenuto nei pressi del km 17 Ci sono code tra Tivoli e Castel Madama in direzione Teramo raccomandiamo la dovuta prudenza un invito All'attenzione anche sulla Roma Fiumicino Dove è un altro incidente sta provocando disagi alla circolazione con incolonnamento partire da Ponte Galeria fino al Raccordo Anulare in direzione Roma e vediamo infine la situazione proprio sul raccordo dove permangono rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Tuscolana interna tra Casilina e Appia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto con un messaggio sulla sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

