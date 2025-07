Michele Emiliano denunciava tutti? Ora vuole allungare il Tap

Michele Emiliano, noto per il suo passato di battaglie contro il Tap, ora cambia rotta e propone di prolungarlo fino a Taranto, collegando così il gas azero all’ex Ilva. Una svolta che scuote gli equilibri politici e solleva nuovi dubbi sulla coerenza delle posizioni. La questione si fa ancora più intricata, poiché questa decisione potrebbe rappresentare una chiave strategica per il futuro energetico del Paese. Un nuovo capitolo nel dibattito sul gas in Italia.

Per salvare l’ex Ilva serve il Tap. Dopo aver dato battaglia per anni contro il gasdotto che porta il metano azero in Italia, ora il Pd cambia idea. Il Tap s’ha da fare. Anzi da allungare. Perché la proposta lanciata dal governatore pugliese - acerrimo nemico dell’infrastruttura - Michele Emiliano prevede di portare il gas del giacimento azero di Shah Deniz a Taranto, dove sorge appunto l’ex Ilva. Insomma, si tratta di prolungare il gasdotto da San Luca (Bari) dove approda adesso, fino alla costa ionica. L’idea Emiliano l’ha lanciata mercoledì al termine dell’audizione nella Commissione 9 del Senato sul decreto legge 922025 (sostegno comparti produttivi). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michele Emiliano denunciava tutti? Ora vuole allungare il Tap

