Terzo settore nasce il premio ' GenP - Giovani che partecipano'

Il Terzo Settore si rinnova e si arricchisce grazie all’entusiasmo dei giovani, protagonisti di un impegno che sfida le convenzioni. Nasce così il Premio GENP, un riconoscimento che valorizza chi, con passione e creatività, contribuisce a migliorare il Paese attraverso iniziative innovative e informali. È ora di scoprire come questa generazione sta trasformando il modo di fare volontariato, dimostrando che il cambiamento parte da ciascuno di noi.

Chi lo dice che i giovani non partecipano e non si impegnano a migliorare il Paese. Lo fanno, ma non sempre all’interno delle organizzazioni tradizionali del Terzo settore. Sempre più spesso scelgono forme di impegno fluide, informali, legate a cause specifiche – come l’ambiente, i diritti civili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: terzo - settore - giovani - partecipano

Mind Innovation Week a Milano: la sinergia tra ricerca, advocacy e Terzo settore in sanità - La Mind Innovation Week a Milano ha messo in luce la crescente sinergia tra ricerca, advocacy e Terzo Settore nella sanità.

Translate postAperte fino al 14 settembre le candidature al premio promosso da #Acri “GenP – Giovani che partecipano”, dedicato alle organizzazioni di Terzo settore che contribuiscono a incentivare la partecipazione giovanile alla vita delle comunità. Scopri Vai su X

Partecipazione giovanile nel Terzo settore: al via il Premio GenP! #FondazioneCaritro sostiene il lancio del #PremioGenP – Giovani che partecipano, promosso da Acri, con l’obiettivo di valorizzare le realtà del Terzo settore che coinvolgono attivamente giov Vai su Facebook

Premio GenP: 10.000 euro alle organizzazioni del Terzo settore guidate da giovani; Un premio per il Terzo settore che punta sugli under 35; Un premio per le organizzazioni del Terzo settore che incentivano la partecipazione giovanile.

GenP – Giovani che partecipano: premio per incentivare la partecipazione giovanile - Non è vero che i giovani non partecipano e non si impegnano a migliorare il Paese. Come scrive piacenzasera.it

Premio GenP: 10mila euro alle realtà del Terzo settore che valorizzano la partecipazione giovanile - È aperto fino al 14 settembre 2025 il bando per il Premio nazionale GenP – Giovani che partecipano, promosso da Acri, l’associazione delle Fondazioni di ... Scrive ravennanotizie.it