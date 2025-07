DC KallistiOS v2.20 | La Nuova Versione dell’SDK per Sega Dreamcast

La nuova versione di KallistiOS v2.2.0 segna un passo importante nello sviluppo per Sega Dreamcast, portando innovazioni che entusiasmeranno i programmatori. Dopo quasi un decennio, questa release introduce miglioramenti fondamentali come la nuova implementazione delle thread POSIX, garantendo maggiore efficienza e compatibilità . Con queste novità , gli sviluppatori avranno strumenti ancora più potenti per creare esperienze uniche sulla console storica. Scopriamo insieme cosa rende questa versione così rivoluzionaria.

KallistiOS, l’SDK indipendente per lo sviluppo su Sega Dreamcast, ha appena rilasciato la versione 2.2.0, portando con sé importanti novità , miglioramenti e alcune modifiche significative che i developer dovranno tenere in considerazione. Novità Principali in v2.2.0. Questa release introduce tre grandi cambiamenti rispetto alle versioni precedenti: Non ci sono voluti 10 anni per uscire!  . Nuova implementazione delle thread POSIX  – Miglioramenti significativi nel supporto al multithreading.. Aggiornamento dell’ABI per i floating-point a m4-single  – Ottimizzazioni per le operazioni in virgola mobile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net