Bussero | maxi vasca anti-alluvione Impianto ridotto e stop alla collina

Bussero si prepara ad affrontare una sfida cruciale: la realizzazione della maxi vasca anti alluvione, un intervento che promette di proteggere il territorio dalle esondazioni del torrente Molgora. Dopo l'incontro in Regione e il primo tavolo tecnico, emerge un segnale di apertura, ma anche le ferme posizioni dei sindaci Vadori, Villa e Scaccabarozzi. Le decisioni definitive sono ancora in fase di elaborazione, e le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro della sicurezza locale.

Un incontro in Regione e il primo tavolo tecnico a Bussero, "importante apertura sulle nostre osservazioni, valutate con attenzione e integrate nella progettazione preliminare", e sul progetto della maxi vasca anti esondazione del torrente Molgora fra Bussero, Pessano con Bornago e Gorgonzola si va avanti. In una nota il pollice alzato, ma anche i punti fermi e le istanze, dei tre sindaci, Massimo Vadori, Alberto Villa e Ilaria Scaccabarozzi. Le modifiche in vista al progetto prima stesura riguarderanno anche i due temi "scorsoi", ovvero le dimensioni dell’impianto e il trasporto altrove del materiale da scavo, a stornare l’ipotesi della collina di terra da riporto da 25 metri a lato impianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bussero: maxi vasca anti-alluvione. Impianto ridotto e stop alla “collina”

In questa notizia si parla di: bussero - maxi - vasca - anti

Bussero: maxi vasca anti-alluvione. Impianto ridotto e stop alla “collina”; Maxi-collina: Pronto a sentire tutti i Comuni; Maxi-vasca contro le esondazioni. Il progetto è realtà. Finalmente.

Bussero: maxi vasca anti-alluvione. Impianto ridotto e stop alla “collina” - Tavolo tecnico sulle modifiche al progetto, sindaci soddisfatti: per il materiale da scavo l’ipotesi di trasferimento . Lo riporta msn.com

Vasca anti-esondazione del Molgora. Legambiente: "Riducete l ... - MSN - Farà parte dei documenti con il quale, a giugno, i sindaci dei tre Comuni teatro del progetto, dunque Vadori di Bussero, Villa di Pessano e Scaccabarozzi di Gorgonzola si presenteranno in Regione ... Si legge su msn.com