Pd l’addio di Reggianini | Ribadisco la mia onestà Ma per tutelare tutti devo lasciare l’incarico

In un momento di grande tumulto politico, Stefano Reggianini annuncia il suo addio come segretario provinciale del Partito Democratico e la sua uscita dall’incarico. La decisione, dettata da pressioni insostenibili e dalla volontà di tutelare l’integrità di tutti, sottolinea l’importanza di onestà e correttezza. Concludendo con fermezza, Reggianini ribadisce la propria estraneità ai fatti: un gesto che invita alla riflessione sulla trasparenza in politica.

Stefano Reggianini non è più il segretario provinciale del Partito democratico, Alessandro Di Loreto non è più assessore ai Trasporti a Carpi. Insostenibili le pressioni, non tanto e solo politiche, quanto personali. "Ribadite con forza la mia estraneità ai fatti, onestà e correttezza – spiega Reggianini in una nota – per ragioni di opportunità e responsabilità questa mattina (ieri ndr) ho comunicato le mie dimissioni, con effetto immediato, dalla funzione di segretario provinciale del Partito democratico della Federazione di Modena, a tutela della mia persona, della mia famiglia e della mia professione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pd, l’addio di Reggianini: "Ribadisco la mia onestà. Ma per tutelare tutti devo lasciare l’incarico"

In questa notizia si parla di: reggianini - onestà - addio - ribadisco

Pd, l’addio di Reggianini: Ribadisco la mia onestà. Ma per tutelare tutti devo lasciare l’incarico.