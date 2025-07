Viale Roma c' è il via libera alla riasfaltatura | opera da quasi mezzo milione di euro lavori ad agosto

Viale Roma C 232 si prepara a una trasformazione significativa grazie alla definitiva approvazione dei lavori di riasfaltatura, un intervento da circa 450 mila euro programmato per agosto. La giunta comunale ha dato il via libera al piano di manutenzione straordinaria nel tratto tra via Campo di Marte e il ponte del Ronco Lido, garantendo una riqualificazione fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza. Le valutazioni degli agronomi sugli...

Via libera della giunta comunale al piano di manutenzione straordinaria di viale Roma, nel tratto compreso tra via Campo di Marte e il ponte del Ronco Lido, come annunciato dall'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta. Il costo dell'opera è di 450 mila euro. Le valutazioni degli agronomi sugli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

