Dialetto romagnolo aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso letterario dedicato a Marino Monti

Aperte le iscrizioni per la terza edizione del concorso letterario dedicato a Marino Monti, un omaggio alla ricca tradizione dialettale romagnola. Promosso dal Centro di Cultura Romagnola E' Racoz, questa iniziativa invita giovani poeti a esprimersi in versi inediti, celebrando la bellezza della nostra lingua e delle nostre radici. Non perdere l'opportunità di far risuonare le tue parole nel cuore della Romagna, perché la poesia dialettale vive anche grazie a te.

Il Centro di Cultura Romagnola E' Racoz ha promosso il terzo concorso di poesia dialettale romagnola dedicato a Marino Monti (1946 - 2022), che si articola in tre sezioni. La prima √® riservata alle poesie inedite scritte da poeti di et√† compresa fra i 18 e i 36 anni. La giuria selezioner√† 5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

