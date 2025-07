Offerta limitata e costi in aumento | Un terzo del budget familiare va a finire nell’affitto della casa

In un contesto di crescenti costi e offerte limitate, un terzo del budget familiare a Macerata viene assorbito dall’affitto, una vera e propria emergenza abitativa. L’allarme lanciato da Uniat Marche evidenzia come questa situazione sia frutto di aumenti indiscriminati e di una carenza di politiche adeguate. La domanda che sorge spontanea è: come garantire un’abitazione dignitosa senza sacrificare il benessere delle famiglie?

Un terzo del budget familiare, a Macerata, se ne va in affitto. È l'allarme lanciato da Uniat Marche, l'associazione inquilini della Uil, che punta il dito contro l'aumento dei canoni e la carenza di politiche abitative. Secondo un'analisi del Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil, Macerata è il capoluogo più caro delle Marche: il costo medio di un appartamento da 100 metri in zona semicentrale è infatti di 1.045 euro al mese (il 33,4% del reddito familiare), sopra la media nazionale del 24,2%. Seguono poi Pesaro (880 euro), Ascoli (800), Ancona (668) e Fermo (523). L'emergenza, spiega Andrea Catalani, responsabile di Uniat Marche, è profonda: "Stiamo compromettendo il diritto all'abitare per lavoratori e pensionati, e quello allo studio per gli universitari – dice –.

