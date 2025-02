Quotidiano.net - Dal Morellino al Nobile fino al Gallo Nero. Anteprime nel calice

di Cristiano ConsortiIn vino veritas. In Toscana ancora di più. Perché il territorio esprime il meglio della produzione nazionale del nettare di Bacco e perché la qualità cresce anno dopo anno. É una festa di San Valentino all’insegna del buon bere: oggi infatti, a palazzo Medici Riccardi a Firenze, prende il via ’Primanteprima’, giornata evento dedicata alla stampa specializzata che dà ufficialmente il via alla ’Settimana delledei vini di Toscana’, nel corso della quale i principali consorzi presentano le nuove annate pronte ad andare in commercio. Durante Primanteprima il giornalista Rai Marcello Masi terrà uno speech su passato e futuro del vino a cui seguirà un dibattito con la partecipazione del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della vicepresidente della Regione e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi e del presidente di Avito, Francesco Mazzei, con i contributi del presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti e del direttore di Fondazione Sistema Toscana, Francesco Palumbo.