Un po’ di azzurro nella Recanatese Pepa | Un’emozione infinita

Non capita tutti i giorni di indossare una maglia azzurra, figurarsi poi quando hai 17 anni e vieni convocato dalla Rappresentativa di Serie "D". Per Nicola, attaccante della, quelli vissuti a Roma sono stati davvero due giorni speciali, culminati poi con l’amichevole contro la Lazio Primavera, tra l’altro vinta di misura con una rete di Milicevic, difensore centrale del Casarano. Per il baby giallorosso poi, c’è stata la soddisfazione di essere schierato da Giuliano Giannichedda nell’undici titolare, prima del normale turnover che è stato effettuato dal tecnico ciociaro nell’intervallo, come d’altronde d’abitudine in questi casi. Un primo approccio con una dimensione calcistica decisamente diversa e la possibilità di "respirare" l’aria tipica dei raduni di questo tipo: "un’esperienza bellissima ed emozionante – ci ha detto il giovanissimo attaccante leopardiano –.