Morta sul colpo Incidente spaventoso in Italia lo scontro è violentissimo | non ce l’ha fatta

Una domenica tragica scuote l’Italia: un incidente violentissimo in Lombardia si è concluso con una vittima, una donna innocente che aveva solo il diritto di tornare a casa. La strada, spesso teatro di tragedie, ci ricorda ancora una volta quanto sia urgente intervenire per migliorare sicurezza e infrastrutture. È il momento di riflettere e agire per prevenire nuove tragedie sulle nostre strade.

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Un altro incidente mortale scuote la domenica mattina del Paese, riportando in primo piano il tema della sicurezza stradale e delle infrastrutture secondarie spesso teatro di schianti fatali. Ancora una volta, a perdere la vita è una donna, colpita mentre era semplicemente in auto, nel cuore dell’estate, su una strada che dovrebbe essere sicura. Il dramma si è consumato in Lombardia, in provincia di Pavia, poco prima delle 6.30 di oggi, domenica 6 luglio, lungo la Strada Statale 617 “Bronese”, nel tratto che attraversa il comune di Campospinoso Albaredo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morta sul colpo”. Incidente spaventoso in Italia, lo scontro è violentissimo: non ce l’ha fatta

