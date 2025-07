Strage Corinaldo condannato si laurea e non rientra in carcere

Una vicenda che scuote l’opinione pubblica: Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, si laurea in scienze giuridiche e non rientra in carcere, lasciando emergere dubbi e interrogativi sulla giustizia e le scelte del sistema penitenziario. La sua laurea triennale rappresenta l’ultima traccia della sua vita, ora segnata da un mistero che richiede risposte.

La laurea triennale, conseguita in scienze giuridiche con specializzazione in consulenza del lavoro all'università di Bologna, è l'ultima traccia di Andrea Cavallari. Il 26enne, condannato, insieme ad altri cinque, per la strage di Corinaldo, in cui persero la vita sei persone, è ufficialmente evaso. Detenuto dal 2019 nel carcere di Bologna, stava scontando una pena di undici anni e dieci mesi.

