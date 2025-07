Tutta colpa tua Donnarumma l’infortunio shock e la lacrime | poi le accuse gravissime

Un'azione che ha spezzato il cuore dei tifosi e scosso l'intera squadra. La scena si è fermata in un silenzio carico di angoscia, mentre Jamal Musiala lottava contro il dolore e le lacrime si mescolavano alla paura di un infortunio grave. E tra gli sguardi allarmati, Gianluigi Donnarumma ha mostrato tutta la sua umanità, lasciando presagire che questa vicenda potrebbe avere conseguenze ben più profonde.

La scena si è congelata in un istante, nel silenzio teso che solo la paura riesce a far calare su uno stadio pieno. Jamal Musiala era a terra, la gamba sinistra piegata innaturalmente, il volto contratto dal dolore. Attorno a lui si sono precipitati compagni e avversari, ma Gianluigi Donnarumma è rimasto fermo, a pochi metri, con le mani sul volto, visibilmente scosso. Lo scontro tra i due era avvenuto nei minuti di recupero del primo tempo di Psg-Bayern Monaco, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club. Un'uscita disperata del portiere azzurro, un impatto violento, e la partita ha smesso di essere una partita.

