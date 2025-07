Bacoli tentano il furto d’auto e investono un carabiniere | arrestati due giovani

Un'azione tempestiva dei carabinieri di Bacoli ha fermato due giovani, responsabili di un furto d’auto e di un incidente che ha coinvolto un militare. Inseguimento, tensione e azioni di polizia si sono intrecciate in un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità locale. La vicenda mette in luce l’importanza della vigilanza e dell’intervento rapido delle forze dell’ordine. Approfondisci i dettagli di questa vicenda avvincente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri nel parcheggio di una scuola: ladri in fuga investono un militare. Due giovani di 21 e 31 anni sono stati arrestati a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo aver rubato un’auto nel parcheggio di una scuola. Durante la fuga, uno dei carabinieri intervenuti è stato investito e ha riportato lievi ferite, con una prognosi di 7 giorni. Il furto e l’inseguimento. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 5 luglio, nell’area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. I carabinieri della stazione locale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno sorpreso due uomini nel tentativo di rubare un’auto in via Lucullo, nel parcheggio di una scuola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com