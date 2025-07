Bacoli sorpresi a rubare un’auto | dopo una fuga arrestati dai carabinieri

A Bacoli, un tentativo di furto si trasforma in un inseguimento mozzafiato: due uomini sorprendenti nel cuore del comune flegreo, pronti a tutto pur di mettere le mani su un'auto. Ma la loro fuga si conclude in modo inaspettato, con l’arresto e un inseguimento ad alta velocità che rimarrà negli occhi di chi ha assistito. La vicenda dimostra come il coraggio e la determinazione delle forze dell’ordine siano fondamentali per garantire la sicurezza di tutti.

Bacoli. Nel comune flegreo un 31enne e un 21enne sono finiti in manette per furto. I due uomini sono stati sorpresi nel parcheggio di una scuola in via Lucullo, mentre tentavano di forzare l’avviamento di un’auto. Caduti in trappola, uno dei due è fuggito guidando il veicolo appena rubato e ha anche investito uno dei . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bacoli, sorpresi a rubare un’auto: dopo una fuga arrestati dai carabinieri

In questa notizia si parla di: bacoli - sorpresi - auto - rubare

#POZZUOLI, #INCIDENTE - Il veicolo pirata sarebbe una di quelle vecchie auto, spesso in condizioni precarie, che operano abusivamente nel trasporto di persone tra Pozzuoli, Licola e Lago Patria Vai su Facebook

Bacoli, sorpresi a rubare un’auto: dopo una fuga arrestati dai carabinieri; Rubano un'auto e scappano: investito un carabiniere; Bacoli, sorpresi in due a rubare bottiglie di alcolici in un market: arrestati.

Bacoli, due arresti per furti d'auto - Durante la fuga, i due malviventi hanno anche investito un carabiniere, lievemente ferito. Segnala msn.com

Bacoli, tentano furto di un'auto e scappano: carabinieri investito, arrestati due uomini - Due arresti dei carabinieri a Bacoli grazie alle svariate pattuglie dislocate nel comune flegreo e in quelli limitrofi, un 31enne e un 21enne sono finiti in manette per furto. Scrive msn.com