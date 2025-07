Che imbarazzo Sinner si trova faccia a faccia con la ex | il video della reazione diventa virale

Immaginate la scena: Jannik Sinner, impegnato a Wimbledon, si trova faccia a faccia con la sua ex, e il video della reazione diventa virale in poche ore. Un momento di imbarazzo che cattura l'attenzione di tutti, tra sguardi furtivi e tentativi di mantenere la compostezza. Questo episodio dimostra quanto sia difficile gestire le emozioni anche nei momenti più impensati, e ci ricorda che, fuori dal campo, anche i campioni sono umani.

Jannik Sinner, impegnato a Wimbledon, ha chiarito senza esitazioni di non volere alcuna distrazione durante il torneo. Alla domanda se assisterà al Gran Premio di Formula 1 a Silverstone – evento per cui ha sempre mostrato una forte passione – il campione azzurro ha risposto con un secco: «Devo restare concentrato». Un segnale chiaro: per l'altoatesino, ora esiste solo l'erba londinese. Eppure, anche nel luogo più sacro del tennis mondiale, le distrazioni sembrano rincorrerlo. Una telecamera ha immortalato un incontro tanto atteso quanto imbarazzante: quello con l'ex fidanzata Anna Kalinskaya, la tennista russa con cui ha avuto una relazione nei primi mesi del 2024.

