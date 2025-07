Maltempo in Toscana | primi temporali sulla costa allerta gialla su tutta la regione fino a stasera

In una Toscana sotto un cielo inaspettatamente tempestoso, la giornata di oggi, 6 luglio 2025, si apre con i primi temporali sulla costa e un’allerta gialla che coinvolge tutta la regione. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità, segnalando rischi idrogeologici e idraulici. È il momento di restare informati e preparati: ecco cosa ci aspetta in questa domenica di maltempo.

Domenica di maltempo oggi, 6 luglio 2025, in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, oltre che per temporali forti, per tutta la giornata

Maltempo in Toscana: temporali forti, scatta il codice giallo fino alle 22 di stasera - Maltempo in Toscana con forti temporali in arrivo: è stato attivato il codice giallo fino alle 22 di stasera.

Maltempo in Toscana, ecco i temporali. Oggi è allerta gialla - Le previsioni (link nei commenti) Vai su Facebook

ALLERTA METEO TOSCANA, DOMANI TEMPORALI FORTI – vigilanza – domenica con il maltempo anche in Regione https://meteotoscana.it/2025/07/05/allerta-meteo-toscana-domani-temporali-forti-vigilanza-domenica-con-il-maltempo-anche-in-regione/… Vai su X

Allerta gialla in Toscana, attenzione a temporali e grandine. Come cambiano le temperature; Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Oggi allerta arancione per temporali in Lombardia - I primi temporali attesi in Toscana sono sulla costa; Toscana, allerta meteo per temporali forti: codice giallo della Protezione Civile.

Allerta gialla in Toscana, attenzione a temporali e grandine. Come cambiano le temperature - Per tutta la giornata di domenica 6 luglio è in vigore il provvedimento emesso dalla regione Toscana. Da lanazione.it

Maltempo in arrivo sulla Toscana: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico - Domenica 6 luglio scatta l'allerta meteo in tutta la regione per forti temporali e possibili criticità idrauliche ... Secondo msn.com