Notte dei Saldi pienone in città ma le vendite restano limitate

La Notte dei Saldi ad Avellino ha trasformato il centro in un vivace crocevia di fashionisti e famiglie, attirando folle in cerca di offerte imperdibili. Tuttavia, nonostante l’afflusso massiccio di visitatori, le vendite si sono rivelate inferiori alle aspettative, lasciando spazio a qualche riflessione su come catturare davvero l’attenzione dei clienti nella stagione dei saldi estivi. È il momento di analizzare strategie e opportunità per rendere questa tradizione un vero successo.

Tempo di lettura: 2 minuti “Notte dei Saldi” ad Avellino: tanta gente in centro, ma vendite non all’altezza delle aspettative. Corso Vittorio Emanuele si anima fino alle 23:00 e anche oltre, complice anche l’afa di luglio: una marea di persone accorse anche dalla provincia irpina: famiglie che hanno invaso il cuore della città, in occasione dell’evento inaugurale della stagione dei saldi estivi promosso da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Avellino e agli esercenti locali. Tuttavia le attività commerciali non hanno incassato il “pienone” in termini di guadagni, così come nel resto della giornata e come in genere capita da anni in concomitanza dei saldi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Notte dei Saldi”, pienone in città ma le vendite restano limitate

