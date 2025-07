Calciomercato Cremonese Mussolini pronto a fare la storia dei grigiorossi! La situazione della trattativa

Il calciomercato della Cremonese si infiamma con il possibile arrivo di Floriani Mussolini, un giovane talento classe 2003 che sta attirando l’attenzione di diversi club. Con la sua versatilità e le recenti esperienze sotto Maurizio Sarri, l’esterno potrebbe diventare il tassello che cambierà le sorti dei grigiorossi. La trattativa è calda e le prossime ore potrebbero scrivere un capitolo fondamentale nella storia del club.

Calciomercato Cremonese: Mussolini nel mirino, ma occhio a Udinese e Watford per il giovane gioiello dei biancoceleste Il nome di Floriani Mussolini torna a far parlare di sé, soprattutto considerando anche il calciomercato Cremonese è tra i club interessati. Il giovane esterno classe 2003, di proprietà della Lazio, ha già lavorato con Maurizio Sarri durante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cremonese, Mussolini pronto a fare la storia dei grigiorossi! La situazione della trattativa

In questa notizia si parla di: calciomercato - cremonese - mussolini - pronto

Calciomercato.com – Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana | Altri campionati Italia - In Serie B, la corsa per la promozione si fa sempre più intensa: lo Spezia si trova al comando, mentre la Cremonese cerca di avvicinarsi.

@cremonese Vai su X

Pergo ai nastri di partenza, Bolis: Punteremo sui nostri giovani; Porto, ecco la squadra Arvedi Boscaro pronto in caso di volata; La Vanoli Basket guarda avanti c'è un brand pronto a investire.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Cremonese fa sul serio per Floriani Mussolini, ma attenzione al... - CALCIOMERCATO LAZIOSe da un lato il mercato in entrata della Lazio al momento è bloccato in casa biancoceleste bisogna fare ... noibiancocelesti.com scrive

Calciomercato Lazio | Floriani Mussolini tra Watford e Cremonese: le ultime - Floriani Mussolini intriga Sarri, lo ha allenato nel ritiro di Auronzo negli anni precedenti ma per avere spazio dovrebbero partire due esterni. Come scrive lalaziosiamonoi.it