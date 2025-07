Palloncino di una bimba della materna arriva al Coa di Poggio Renatico | Ovunque tu vada vacci col cuore La risposta dei militari

In un gesto che dimostra come i piccoli gesti possano unire grandi cuori, un palloncino di una bimba della scuola materna ha attraversato distanze e avversità, arrivando al Coa di Poggio Renatico. Un simbolo di speranza e affetto che ricorda a tutti noi: ovunque tu vada, vacci col cuore. La risposta dei militari? Un messaggio di gratitudine e riconoscenza, perché il legame tra generazioni e territori è più forte di ogni ostacolo.

Poggio Renatico, 6 luglio 2025 - Il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico è l’occhio dell’Italia sul cielo ed è proprio da lì che qualche giorno fa è arrivato un regalo speciale per tutti gli uomini della base. Un palloncino, che aveva sfidato chilometri, gli imprevisti dei temporali e il caldo che l’ha sfiancato, per volare dalle mani di una bambina veneta fino a questi uomini che ogni giorno ininterrottamente lavorano per la comunità, la sicurezza e la difesa. Poche parole che li hanno colpiti al cuore. “Ovunque tu vada, vacci con tutto il cuore”, un ultimo messaggio di un palloncino stanco, che dopo 150 km ha avuto l’ultima forza di superare la recinzione militare e accasciarsi a terra, certo che ora il messaggio che portava sarebbe stato in mani sicure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it