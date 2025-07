Ricoverato d’urgenza Mario Adinolfi la notizia shock al ritorno dall’Isola

Il ritorno di Mario Adinolfi dall'Isola dei Famosi 2025 si trasforma in un vero colpo di scena. Dopo 62 giorni di avventure e sfide in Honduras, il noto giornalista e politico romano si trova ora ricoverato d’urgenza poco dopo aver toccato terra a Roma. La sua applaudita avventura televisiva si conclude con un inatteso capitolo medico che lascia tutti senza parole, aprendo nuove riflessioni sulla resilienza e sul rispetto dei limiti umani.

Mario Adinolfi torna a casa con un colpo di scena inaspettato: dalla giungla dell’ Isola dei Famosi 2025 direttamente in ospedale. Il noto giornalista e politico romano, nato nel 1971, aveva appena messo piede a Roma dopo 62 giorni trascorsi in Honduras, dove ha conquistato il secondo posto dietro a Cristina Plevani, vincitrice dell’edizione. Tuttavia, il rientro è stato più turbolento del previsto: poche ore dopo l’atterraggio, Adinolfi è stato portato d’urgenza in ospedale per un malore presumibilmente causato dallo stress fisico accumulato durante il reality. Adinolfi stesso ha voluto tranquillizzare i fan attraverso Facebook, condividendo immagini che lo ritraggono sdraiato su un letto d’ospedale con una flebo al braccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ricoverato d’urgenza”. Mario Adinolfi, la notizia shock al ritorno dall’Isola

In questa notizia si parla di: mario - adinolfi - isola - ricoverato

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo il ritorno da L'#IsoladeiFamosi Vai su X

Ricovero d'urgenza per Mario Adinolfi a Roma, ritorno choc dall'Isola dei famosi: cosa gli è successo e come sta (FOTO) Vai su Facebook

Paura per Mario Adinolfi dopo L'Isola dei famosi, ricoverato al rientro in Italia: Grande spavento; Mario Adinolfi ricoverato al ritorno dall'Isola dei famosi: Grande spavento; Mario Adinolfi in ospedale, il tracollo appena tornato dall'Isola dei famosi: «Ho perso quattro casse d'acqua.

Mario Adinolfi in ospedale, il ricovero d'urgenza dopo il rientro dall'Isola dei Famosi: come sta l'ex deputato - L'esperienza all'Isola dei Famosi si è conclusa in ospedale per l'ex deputato del Pd, ricoverato d'urgenza in una clinica a Roma a seguito di ... Lo riporta ilgazzettino.it

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale al rientro dall'Isola dei Famosi. Cosa è successo - Attraverso i propri canali social l'ex deputato del Partito Democratico ha fatto sapere di essere finito in ospedale per alcuni problemi di salute insorti dopo il rientro dall'Honduras ... msn.com scrive