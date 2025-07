Inter Frattesi si opera e sceglie di rimanere

Davide Frattesi sceglie di rimanere all’Inter, affrontando con determinazione un’operazione all’ernia e confidando nella guida di Chivu. Nonostante le sfide di un Mondiale per Club interrotto da infortuni, il centrocampista dimostra il suo attaccamento alla maglia nerazzurra e la volontà di tornare al massimo della forma. La sua decisione rafforza il legame tra giocatore e club, segnando un passo importante per il futuro di entrambe le parti.

Frattesi sceglie l'Inter: operazione all'ernia e fiducia in Chivu Davide Frattesi, nonostante un Mondiale per Club interrotto per infortunio, conferma la sua fedeltà all'Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista, che si opererà nei prossimi giorni per un'ernia, punta a tornare al 100% per essere protagonista

