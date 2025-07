Coinvolti anche loro Calcioscommesse Corona fa altri nomi | stavolta trema l’Inter

Il mondo del calcio italiano si scuote nuovamente con il caso calcioscommesse, alimentato questa volta da Fabrizio Corona, che promette di svelare nuovi dettagli su un presunto giro di scommesse illegali. Con nomi di peso come due grandi protagonisti della Serie A finora sconosciuti alle indagini, l’attenzione si infittisce e il sospetto si fa più concreto. La verità sta per emergere, e il risiko calcistico sta per cambiare volto…

Il caso calcioscommesse torna prepotentemente alla ribalta. A rilanciare l’attenzione è ancora una volta Fabrizio Corona, che attraverso i propri canali social ha affermato di avere nuovi elementi su un presunto giro di scommesse illegali nel mondo del calcio professionistico. E questa volta, i nomi coinvolti sarebbero ancora più pesanti. Secondo Corona, due protagonisti assoluti della Serie A – mai apparsi finora nelle carte delle indagini ufficiali – sarebbero direttamente coinvolti. L’ex fotografo dei vip, ormai diventato una figura ricorrente nelle inchieste parallele sul calcio, ha parlato di due calciatori di prima fascia, legati a uno dei club più prestigiosi del campionato italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Coinvolti anche loro”. Calcioscommesse, Corona fa altri nomi: stavolta trema l’Inter

In questa notizia si parla di: coinvolti - calcioscommesse - corona - nomi

Calcioscommesse, il Tribunale del Riesame: “Incassi nascosti all’estero”. Coinvolti 12 giocatori della serie A - La vicenda del calcioscommesse si arricchisce di nuovi dettagli: il Tribunale del Riesame di Milano conferma gli arresti domiciliari per Tommaso De Giacomo, considerato il boss dell’organizzazione.

Che poi era stato proprio corona ad insabbiare tutto. Ma io mi chiedo come la procura non abbia indagato a fondo…o meglio so gia la risposta. Ma è tutto normale con sto governo di merda Vai su X

Corona sul calcioscommesse: Mai fatti i nomi dell'Inter e ce n'erano. Fagioli e Tonali mi devono ringraziare VIDEO; Corona: su caso scommesse c'erano anche giocatori Inter, Tonali e Fagioli mi ringrazino; Chi sono gli altri giocatori coinvolti secondo Corona nel calcio scommesse, i nomi fatti a ‘Striscia la notizia’ dopo la presunta censura in Rai.

Calcioscommesse, Corona non fa altri nomi e dice: Mi hanno censurato... - Blitz Quotidiano - Aveva annunciato con grande enfasi, da giorni, che sarebbe andato avanti a svelare quali altri calciatori sarebbero coinvolti, a suo dire, in un ... Scrive blitzquotidiano.it

Corona sul calcioscommesse: "Coinvolti anche giocatori dell'Inter, ma non ho fatto i nomi. Fagioli e Tonali mi devono ringraziare" | Primapagina | Calciomercato.com - Fabrizio Corona è tornato a parlate del caso calcioscommesse, al podcast 352 sport: "Il caso calcioscommesse? Segnala calciomercato.com