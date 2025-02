Zonawrestling.net - Triple H, Stephanie e Shane McMahon in prima fila all’udienza di conferma di Linda McMahon al Senato

Leggi su Zonawrestling.net

Che molti personaggi del mondo del wrestling siano vicini all’ambiente repubblicano non è certo una novità. Da Hulk Hogan a Undertaker e Kane, sono tanti i wrestler – soprattutto della vecchia scuola – che nei mesi scorsi si sono schierati apertamente a favore di Donald Trump. Ma il legame tra il presidente americano e la WWE, soprattutto con la famiglia, è davvero stretto, tanto che, ex moglie di Vince e madre di, è stata nominata direttrice del Dipartimento dell’Educazione. Un ruolo delicato e molto importante, che, come da prassi, richiede una delicata udienza dida parte delamericano.Famiglia inUdienza che si è tenuta proprio oggi e che ha vistoavere supporto dai familiari più stretti: ben visibili indietro di lei c’eranoH, econ la moglie Melissa.