eFootball | parte la campagna commemorativa per il 30° anniversario con Pelé e tante altre sorprese

Pelé, il leggendario "O Rei", fa il suo atteso debutto in eFootball, in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario della serie. Considerato il più grande giocatore nella storia di questo sport, Pelé ha abbagliato il mondo con la sua impareggiabile abilità, creatività e carisma. Rimane uno dei più grandi marcatori del calcio e una figura fondamentale per l'ascesa globale del bel gioco. Ora la sua eredità entra nel campo digitale, permettendo ai giocatori di eFootball di vivere per la prima volta la magia di Pelé. Pelé, il Re del Calcio Pelé arriva in-game come "Epic: Pelé", con un design commemorativo 30° anniversario e primo giocatore della serie a possedere due nuove abilità uniche: Finalizzazione Fenomenale e Passaggio Fenomenale.