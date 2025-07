Alan Sorrenti chi è l’ex moglie Tony Lee Carland | Per lei ho passato l’inferno mi ha fatto arrestare

La vita sentimentale di Alan Sorrenti è stata costellata di emozioni intense e drammi, culminati in un matrimonio tumultuoso con Tony Lee Carland. Dalle sue parole al Corriere della Sera emerge un racconto sincero e doloroso, tra tradimenti e litigi che hanno segnato profondamente la sua esistenza. Se potesse tornare indietro, forse avrebbe scelto strade diverse; ma ora, tutto ciò che resta sono ricordi e lezioni di vita da condividere.

La vita sentimentale di Alan Sorrenti è stata segnata dal matrimonio con l'ex moglie Tony Lee Carland che se tornasse indietro non risposerebbe affatto. Dalle pagine del Corriere della Sera, infatti, il cantante ha aperto il suo cuore raccontando anche della fine del matrimonio con l'ex moglie da cui si è lasciato in modo molto burrascoso. Il motivo? Un tradimento che la donna ha scoperto: tra i due scattò una lite sedata solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. La moglie, stando a quanto si scrisse all'epoca, lo beccò in atteggiamenti intimi con un'altra, una donna svedese, tale Hanna Kirsten.