Il secondo acquisto del Cesena è un centrocampista in arrivo dal Pontedera contratto fino al 2028

Il Cesena, sempre più deciso a rinforzare il suo centrocampo, annuncia il secondo acquisto della sessione di mercato: Matteo Guidi, classe 2003 nato a Prato, proveniente dal Pontedera, con un contratto fino al 2028. Dopo l'ingaggio di Dimitri Bisoli, il club bianconero punta a consolidare la rosa per affrontare con ambizione la nuova stagione. Guidi rappresenta un investimento promettente per il futuro del Cesena, pronto a lasciare il segno in Serie C.

Dopo Dimitri Bisoli c'è il secondo acquisto del Cesena, si tratta del centrocampista prelevato dal Pontedera Matteo Guidi. Il club bianconero comunica di aver sottoscritto un contratto con il centrocampista Matteo Guidi fino al 30 giugno 2028. Nato a Prato nel 2003, Guidi è cresciuto nel settore.

