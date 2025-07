Osimhen il Napoli non si piega…

L’affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray si arena all’improvviso: senza garanzie bancarie, la trattativa si blocca, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi. La partita si complica per il club turco, mentre il futuro del bomber nigeriano rimane incerto. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa frenata improvvisa e quali potrebbero essere le prossime mosse.

Osimhen-Galatasaray, non arrivano le garanzie bancarie: trattativa bloccata!. Clamorosa ultim’ora direttamente da Sky Sport: la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è da considerarsi bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie arrivate circa il pagamento dei 75 milioni di euro pattuiti. Lo fa sapere l’esperto di mercato dell’emittente satellitare Gianluca Di Marzio: “L’accordo è sospeso poiché il Galatasaray non ha fornito le giuste garanzie al Napoli”. Il presidente del Galatasaray ha commentato le voci relative a un possibile trasferimento dell’attaccante nigeriano: . 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen, il Napoli non si piega…

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - piega - galatasaray

