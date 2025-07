L' ex amaranto Michele Bacis è il nuovo responsabile tecnico della Chiassa Sporting Club

Una nuova era si apre alla Chiassa Sporting Club grazie alla nomina di Michele Bacis come nuovo responsabile tecnico. Ex calciatore di spicco e allenatore esperto, Bacis porta con sé un bagaglio di competenze e passione che promettono di elevare la scuola calcio dei fratelli Carboni a nuovi traguardi. La sua esperienza internazionale sarà il motore di crescita per giovani talenti pronti a scrivere il loro futuro nel mondo del calcio.

Novità nella scuola calcio dei fratelli Guido e Amedeo Carboni alla Chiassa Superiore. Il nuovo responsabile tecnico è Michele Bacis, classe 1979, bergamasco di origine, residente da tempo nel comune capoluogo aretino. Ex giocatore di Genoa, Fiorentina, Triestina, Arezzo, poi allenatore amaranto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

