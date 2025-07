Uffici postali estate con il freno | tagli agli orari in 33 Comuni

L’estate si tinge di incertezza per molti italiani: i nuovi tagli agli orari degli uffici postali, che interesseranno 33 comuni, minacciano di ridurre di ben 541 giorni l’assistenza ai cittadini. La denuncia della Cgil mette in luce le difficoltà crescenti e l’impatto sulla comunità, mentre la società rassicura sulla salvaguardia di paesi piccoli e turistici. Quale sarà il futuro dei servizi postali durante la stagione più calda dell’anno?

LA DENUNCIA. La Cgil: «Saranno 541 giorni di servizio in meno, difficoltà evidenti». La società: salvaguardati i paesi sotto i 5.000 abitanti e quelli turistici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Uffici postali, estate con il freno: tagli agli orari in 33 Comuni

