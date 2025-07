Trattore si ribalta agricoltore muore schiacciato | dramma in località Rocce del Diavolo

Tragedia in provincia di Caserta: un agricoltore di 68 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con il trattore nelle affascinanti ma insidiose Rocce del Diavolo. Un dramma che scuote la comunità di San Lieno, mentre i carabinieri indagano sulle cause dell’incidente. Una perdita che lascia un vuoto profondo tra familiari e colleghi, ricordando quanto il lavoro nei campi possa nascondere pericoli imprevedibili. Continua a leggere per saperne di più.

Incidente a San Lieno, località di Teano, in provincia di Caserta. Morto agricoltore 68enne. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

