Vela il vento annulla le regate odierne ai Mondiali IQ Foil Nicolò Renna in Medal Series Maggetti out

Le condizioni di vento leggero continuano a stravolgere il programma in quel di Aahrus, localitĂ della Danimarca che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di vela, specialitĂ IQ Foil. La giornata odierna infatti si è conclusa senza nessuna regata, così come giĂ successo in occasione del day-2 di competizioni. In virtĂą di quanto successo sono stati cristallizzati i risultati di ieri, con cui si sono stabiliti i partecipanti per le Medal Series. In campo maschile stacca quindi il pass per l’ultimo atto Nicolò Renna, il quale aveva chiuso il primo giorno di Final Series al secondo posto con 45 punti netti, uno in piĂą rispetto ad Andy Brown, leader con 44. 🔗 Leggi su Oasport.it