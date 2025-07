Cantiere di via Filzi le cifre in ballo e i topi nelle terrazze Le interviste al sindaco e a un residente

Nel cuore di via Filzi, il cantiere per il nuovo comando della polizia municipale svela un sorprendente intreccio di cifre, tensioni e topi nelle terrazze. Le interviste al sindaco e a un residente offrono uno sguardo diretto su una realtà complessa, mentre il coinvolgimento della banca Iccrea e le controversie sul leasing aggiungono ulteriore colore a questa vicenda. Un episodio che mette in luce le sfide della gestione urbana e i possibili sviluppi futuri.

L'immobile di via Fabio Filzi, che dovrebbe diventare il futuro comando della polizia municipale, è di proprietà di una banca, la Iccrea. I rapporti con l'amministrazione, che con loro aveva stipulato un contratto di leasing in costruendo, sono stati altalenanti. Ci sono state molte missive tra i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: filzi - cantiere - cifre - ballo

«Ghinelli e Tanti falsificano la realtà sulla caserma di via Filzi per coprire scelte scellerate e nel frattempo il cantiere è pieno di topi e zanzare» - Ghinelli e Tanti manipolano la verità sulla situazione della caserma di via Filzi per nascondere scelte improvvide, mentre il cantiere è invaso da topi e zanzare.

Cantiere di via Filzi, le cifre in ballo e i topi nelle terrazze. Le interviste al sindaco e a un residente.

Via Filzi: il cantiere al centro del consiglio. Due strade al vaglio ... - Il consiglio comunale di Arezzo discute sullo stallo del cantiere di via Filzi e sulle azioni da intraprendere per risolvere la situazione, incluso un possibile piano B per la sede della Polizia ... Scrive lanazione.it

Via Filzi, cantiere ancora fermo ma l’acqua è sparita - la Nazione - Arezzo, 15 maggio 2024 – Il cantiere infinito di via Filzi e la doppia canna del Baldaccio, fa il punto sui lavori pubblici l'assessore del Comune di Arezzo Marco Sacchetti aIl cantiere infinito ... Come scrive lanazione.it