Valditara stronca le proteste degli studenti alla Maturità | Chi boicotta l’esame orale sarà bocciato

La protesta degli studenti contro l’esame orale della Maturità sembra essere arrivata al suo epilogo. Valditara, il ministro dell’Istruzione, mette fine alle azioni di boicottaggio annunciando che chi deciderà di non partecipare all’orale sarà bocciato. La riforma annunciata mira a rafforzare la serietà e il valore dell'esame, garantendo un percorso più equo e meritocratico per tutti gli studenti.

Potrebbe essere già finita la ribellione di alcuni studenti e studentesse all’ultimo anno delle superiori che, forti di avere già abbastanza punti racimolati con le prove scritte, decidono di fare scena muta all’esame orale della Maturità in segno di protesta. «Fra le riforme che stiamo per varare c’è anche una riforma della Maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili», annuncia il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. In un’intervista rilasciata a Rai News 24, il ministro spiega: «Se un ragazzo non si presenta all’orale o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole boicottare l’esame, dovrà ripetere l’anno». 🔗 Leggi su Open.online