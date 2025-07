Volley femminile l’Italia resta in testa alla classifica | sfida alla Turchia che vantaggi dà il primo posto

L’Italia di volley femminile continua a dominare la scena, consolidando il primato in classifica grazie alla decima vittoria consecutiva nella Nations League. Dopo un inizio ricco di successi tra Rio de Janeiro e Hong Kong, le Campionesse Olimpiche aprono la trasferta nei Paesi Bassi con una prestazione impeccabile contro Belgio e Serbia. La sfida alla Turchia rappresenta un’occasione d’oro per rafforzare ulteriormente il primo posto, garantendo vantaggi strategici e di prestigio che possono fare la differenza nel torneo.

L'Italia ha infilato la decima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile: dopo due settimane da protagoniste tra Rio de Janeiro e Hong Kong, le Campionesse Olimpiche hanno iniziato nel miglior modo possibile la trasferta di Apeldoorn (Paesi Bassi) travolgendo il Belgio e la Serbia con il massimo scarto. Le azzurre si confermano così al primo posto in classifica con dieci successi (28 punti), inseguite a stretta distanza da diverse avversarie. Il Brasile si trova a 9 vittorie (25 punti), la Polonia e il Giappone sono a quota 8 affermazioni (24 punti) ma le biancorosse hanno disputato un incontro in meno, la Turchia è ferma a 8 successi (22 punti) e ha giocato una partita in meno.

