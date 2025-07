Quello no copriti Vladimir Luxuria si mostra nel suo primo bikini dell’estate | i commenti degli hater

Sotto il sole croato, Vladimir Luxuria sfida gli stereotipi indossando il suo primo bikini dell’estate, scatenando i commenti degli hater. Ma per lei, la lotta contro la transfobia non va in vacanza: tra relax e natura, continua a usare i social per diffondere messaggi di coraggio e speranza. La sua forza è un esempio potente di come l’impegno civile possa brillare ovunque, anche sotto il caldo estivo.

Sotto il sole della Croazia, dove ogni anno si concede una pausa estiva, Vladimir Luxuria dimostra ancora una volta che per chi crede davvero in una battaglia civile non esistono ferie dall’impegno. Tra una giornata al mare e una passeggiata immersa nella natura, l’attivista e opinionista televisiva non rinuncia a usare i suoi canali social per lanciare messaggi forti, chiari e profondamente sentiti contro la transfobia. Negli scatti che condivide, Luxuria si mostra serena e luminosa, in bikini e con lo sguardo fiero. “Alla luce del sole, sempre”, scrive in uno dei post, che è ben più di una semplice didascalia vacanziera. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

