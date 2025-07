Cos’è la paralisi di Bell che ha costretto Simone Cristicchi a cancellare la prima data del tour

La musica perde un suo interprete, ma la salute di Simone Cristicchi viene prima di tutto. A causa di una improvvisa paralisi di Bell, il cantautore ha dovuto annullare l’atteso debutto del ‘Dalle Tenebre alla Luce Summer Tour 2025’ in Valle d’Aosta, lasciando i fan in attesa di notizie rassicuranti. La sua determinazione e il pronto intervento medico sono fondamentali in questo momento. La speranza è che Simone si rimetta presto e torni a incantare i suoi ammiratori con nuove emozioni.

Simone Cristicchi ha annunciato la cancellazione del concerto in programma il 12 luglio in Valle d'Aosta, al Forte di Bard, che avrebbe segnato l'inizio del 'Dalle Tenebre alla Luce Summer Tour 2025', facendo sapere su Instagram di essere stato colpito da un improvviso problema di salute: la paralisi di Bell, «una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione». Cos'è la paralisi di Bell. La paralisi di Bell è una debolezza o una paralisi improvvisa dei muscoli di un lato del viso dovuta a un malfunzionamento del settimo nervo cranico, che muove appunto i muscoli del volto, stimola le ghiandole salivari e lacrimali, consente ai due terzi anteriori della lingua di rilevare i sapori e controlla un muscolo implicato nell'udito.

