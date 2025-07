Separazione Grimaldi - Resca l' avvocato Puglisi al GdI | Chillemi ha pagato al posto di Eugenio €8mila di assegno per i figli lui si dice impoverito ma suo padre guadagna 222mln annui

Il caso di separazione tra Eugenio Grimaldi e Veronica Resca sta attirando l'attenzione per i dettagli intricati e le tensioni coinvolte. Secondo Lorenzo Puglisi, storico avvocato di Resca, Grimaldi potrebbe usare strategie mediatiche per sembrare impoverito, anche se il suo patrimonio familiare parla chiaro. Tra accuse e sospetti, il dibattito si anima: cosa si nasconde dietro le apparenze? La verità potrebbe essere molto più complessa di quanto sembri.

