La legge sul fine vita rischia di privatizzare e lasciare le persone sole | anestesisti e palliativisti scrivono al Senato

Mentre il disegno di legge sul fine vita slitta al 17 luglio, anestesisti e palliativisti alzano la voce per difendere i bisogni dei pazienti. Con due documenti inviati alle commissioni Giustizia e Affari sociali, ricordano l’importanza di una legge che non lasci soli chi affronta momenti delicati. La loro preoccupazione: evitare che il testo favorisca la privatizzazione e l’isolamento delle persone in fin di vita.

Contro il testo sul fine vita in discussione in Parlamento si schierano i rappresentanti degli anestesisti e dei palliativisti. Mentre è slittato al 17 luglio l’arrivo in Senato del disegno di legge promosso dalla maggioranza, a far sentire le proprie preoccupazioni sono i medici che lavorano ogni giorno con la gestione del dolore dei e delle pazienti. Che hanno inviato due documenti ai presidenti delle commissioni Giustizia e Affari sociali a Palazzo Madama. “Il provvedimento in esame”, scrivono in una nota congiunta la Società di anestesia, analgesia, rinaimazione e terapia intensiva (Siaarti) e la Società di cure palliative (Sicp), “pur dichiarandosi attuativo della sentenza 2422019 della Corte costituzionale non ne rispetta il dettato sostanziale e si allontana dalle esperienze maturate nei contesti di cura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it