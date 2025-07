Pavan saluta l’Inter Women e si presenta alla Juve | Un onore essere qui Il comunicato

Matilde Pavan, brillante centrocampista classe 2004, saluta l’Inter Women con un sorriso e si presenta alla Juventus Women: un onore per me essere qui, ha dichiarato. La sua scelta segna un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera, e i tifosi aspettano di vederla brillare in bianconero. La giovane promette di portare entusiasmo e determinazione nel suo nuovo ambiente, pronta a scrivere pagine di successo.

del club bianconero e di quello nerazzurro. Matilde Pavan non è più una giocatrice dell’ Inter Women. La centrocampista classe 2004 saluta le nerazzurre e si trasferisce a titolo definitivo alla Juventus Women. Di seguito riportate le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali bianconeri della giocatrice, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical come nuovo colpo del direttore Braghin. PAROLE – «È un onore per me essere qui. Sapere che un club come la Juventus abbia mostrato interesse nei miei confronti e abbia deciso di iniziare questo percorso insieme mi rende orgogliosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavan saluta l’Inter Women e si presenta alla Juve: «Un onore essere qui». Il comunicato

