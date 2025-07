Juventus è grande attesa per l’amichevole contro il Borussia Dortmund | prevendite già in corso! Il numero dei tagliandi staccati è da capogiro! Tutti i dettagli

L’attesa per l’amichevole tra Juventus e Borussia Dortmund è alle stelle: già venduti 40.000 biglietti su 232.000 disponibili, un risultato sorprendente che testimonia il grande entusiasmo dei tifosi. Il 10 agosto 2025, le due squadre si sfideranno nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach, offrendo uno spettacolo imperdibile e un’anteprima della stagione imminente. Non perdere questa occasione unica di vivere la passione del calcio in prima persona!

Juventus, l’amichevole contro il Borussia Dortmund è per le grandi occasioni: staccati già 40.000 biglietti!. Il prossimo 10 agosto 2025 la Juventus scenderà in campo per un’amichevole molto attesa contro il Borussia Dortmund, a conclusione del ritiro nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach. Questo match testerà a che punto sarà la preparazione delle due squadre in vista della nuova stagione. L’incontro tra le due squadre si terrà al Signal Iduna Park alle 17:30. In vista di questa sfida, il Borussia Dortmund ha già registrato un elevato numero di richieste per i biglietti. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del club tedesco, « la richiesta di biglietti è stata elevata il primo giorno di prevendita per i members ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com