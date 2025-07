Incendio nella notte | due veicoli distrutti dalle fiamme Si indaga

Nella notte di Sezze, un incendio improvviso ha devastato due veicoli parcheggiati in strada, scatenando grande preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ora indagando per capire le cause di questa drammatica notte. Resta alta l'attenzione sulla vicenda, mentre si cercano eventuali collegamenti e responsabilità .

Due veicoli in fiamme in strada. L’allarme è scattato la notte scorsa a Sezze dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta al numero 112 con cui si riferiva appunto dell’incendio che stava interessando i due mezzi, poi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

