Il potere ostentato dai Nizza | la devozione a Sant' Agata e il nome del boss sulla candelora

un'esibizione di forza e prepotenza che lasciava il segno tra i quartieri. La loro presenza si manifestava non solo attraverso intimidazioni e minacce, ma anche con gesti simbolici come la devozione a Sant'Agata e il nome del boss sulla candelora, simboli di una supremazia che mirava a consolidare il controllo e a seminare paura. Un quadro inquietante che ricorda quanto il potere criminale possa insinuarsi nella quotidianità delle comunità .

Droga, armi da guerra ed esplosivi. Erano questi gli interessi principali dei Nizza, gruppo affiliato ai Santapaola-Ercolano e attivo nei quartieri di San Giovanni Galermo, Librino e San Cristoforo. Ma non solo. C'era anche una forte smania di dimostrare il loro potere sul territorio anche con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, lo stendardo del boss tra i devoti di Sant'Agata: il potere del clan ostentato durante la festa.

