Il ritorno dell’anime di studio trigger dopo 15 anni è sorprendente

rivoluzionario e narrazione irriverente che ha segnato un’epoca nel panorama anime. Il ritorno di Studio Trigger con "New Panty & Stocking with Garterbelt" promette di conquistare nuovamente il pubblico, unendo nostalgia e innovazione. È l’evento imperdibile per tutti gli appassionati di animazione, pronti a riscoprire un classico rivisitato con modernità e audacia. Preparatevi a immergervi in un mondo che non smette mai di sorprendere.

Il ritorno di una delle serie più iconiche e provocatorie dell'animazione giapponese ha suscitato grande interesse tra appassionati e critici. Dopo quindici anni dall'ultima stagione, la produzione di Studio Trigger ha annunciato il sequel intitolato New Panty & Stocking with Garterbelt, che ha debuttato nella stagione estiva del 2025. Questo nuovo capitolo mantiene le caratteristiche distintive della serie originale, offrendo un mix di stile visivo impressionante e contenuti estremamente audaci.

