Pac Fidanza | Ogni proposta di taglio è inaccettabile e miope

Il dibattito sulla Pac si infiamma tra posizioni contrastanti: l'eurodeputato di Fratelli d’Italia ha definito ogni proposta di taglio del 232% "inaccettabile e miope", evidenziando le tensioni che attraversano il settore agricolo europeo. La questione, al centro dell’attenzione a Strasburgo, mette in luce la delicatezza delle decisioni future e le sfide di un comparto strategico per il nostro continente. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia durante il dibattito sulla Pac (Politica agricola comune) all'Eurocamera di Strasburgo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pac, Fidanza: «Ogni proposta di taglio è inaccettabile e miope»

fidanza - ogni - proposta - taglio

