Golf femminile | quintetto davanti dopo il primo giro dell’Evian Championship Moresco indietro con rimpianti

Il primo giro dell’Evian Championship 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con cinque giocatrici in testa a quota -6 e un parziale di alto livello. Tra queste spiccano le protagoniste di un torneo che si annuncia combattuto fino all’ultimo colpo, mentre Moresco, purtroppo, si trova dietro con rimpianti per le occasioni perse. La sfida è appena iniziata, ma il panorama promette scintille: il golf femminile non deluderà di certo.

Si è chiuso da pochi minuti il primo giro del quarto dei cinque Major di scena nel golf femminile, vale a dire l’Evian Championship 2025, che si disputa in Francia all’Evian Resort Golf Club di Evian-les-Bains, nell’Alta Savoia. Situazione davvero particolare dopo le prime 18 buche, perché sono in cinque a condividere il comando a -6. E i nomi sono anche piuttosto pesanti per larga misura: in quota USA Jennifer Kupcho (un Major vinto in carriera) e Andrea Lee, per l’Australia Grace Kim e Gabriela Ruffels e infine, per l’Irlanda, Leona Maguire, tra le maggiori giocatrici europee non solo del momento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf femminile: quintetto davanti dopo il primo giro dell’Evian Championship. Moresco indietro con rimpianti

In questa notizia si parla di: evian - golf - femminile - primo

Golf, LET e LPGA volano in Francia per l’Amundi Evian Championship. Al via anche Benedetta Moresco - L’atmosfera è calda e avvolgente a Evian-les-Bains, dove il prestigioso Amundi Evian Championship mette in scena il quarto Major della stagione.

The Amundi Evian Championship ? 10-13 luglio ? Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, Francia ?Benedetta Moresco prende parte al quarto Major stagionale femminile, dove saranno presenti quasi tutte le migliori giocatrici al mondo, con 46 de Vai su Facebook

Golf femminile: quintetto davanti dopo il primo giro dell’Evian Championship. Moresco indietro con rimpianti; Charley Hull colta da malore due volte: si ritira in Francia; Benedetta Moresco all’Amundi Evian Championship.

Charley Hull, malore improvviso in Francia: si ritira dall’Evian Championship - Brutta giornata per la golfista inglese: Charley Hull è uscita in barella dall'Evian Championship, quarto Major femminile ... Lo riporta golfando.tgcom24.it

The Amundi Evian Championship: 25 Anni di Eleganza e Golf Firmati Rolex - Sospeso tra le acque placide del Lago di Ginevra e le vette imponenti delle Alpi francesi, il campo del Evian Resort Golf Club si prepara ad accogliere ancora una volta l’élite del golf femminile mond ... Riporta msn.com