Meteo Roma del 10-07-2025 ore 19 | 15

Preparatevi a un venerdì all'insegna della stabilità e del cielo sereno: al Nord prevalgono condizioni di tempo asciutto, con ampie schiarite che accompagneranno tutta la giornata. Al Centro, invece, le nubi sparse e le residue piogge sull'Abruzzo si trasformano in un pomeriggio e sera più tranquilli, regalando un weekend all'insegna del bel tempo e della tranquillità.

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del tempo stabile su regioni settentrionali congeli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque al centro nubi sparse e schiarite al mattino sulle con residue piogge sull'abruzzo Più che altro ne tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al sud tempo per lo più stabile al mattino Salvo locali piogge su Molise Puglia nel pomeriggio tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con Ampi schiarite temperature in ulteriore diminuzione sia su tutta la penisola previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it