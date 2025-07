Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia | 600 evacuati – Il video

Un incendio devastante ha colpito la pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia, coinvolgendo circa 600 persone e costringendo all’evacuazione di campeggi e resort circostanti. Le fiamme, partite probabilmente da un guasto a un dissalatore, hanno rapidamente preso corpo, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca. La situazione resta critica, mentre le autorità si mobilitano per contenere il rischio e garantire la sicurezza di tutti.

Un vasto incendio è divampato oggi, giovedì 10 luglio, in un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), nella storica pineta di Roccamare. Circa 600 persone sono state evacuate dai camping e dai resort circostanti. Tra loro, anche Rosy Bindi, che avrebbe allertato il ministero per un supporto diretto, scrive La Nazione. Secondo le prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore, e le fiamme – precisa l’ Ansa – avrebbero provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Sul posto volontari e i vigili del fuoco, presenti anche due elicotteri antincendio in volo. 🔗 Leggi su Open.online