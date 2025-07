Iga Swiatek domina Belinda Bencic e conquista la finale di Wimbledon

Iga Swiatek infiamma Wimbledon, dominando Belinda Bencic e assicurandosi il suo primo passaggio in finale ai Championships. Con una prestazione impressionante, la campionessa polacca ha lasciato il segno con un 6-2 6-0 in appena un’ora e dodici minuti. Ora, si prepara ad affrontare l’americana Amanda Anisimova, che ha superato Aryna Sabalenka nell’altra semifinale. La partita promette emozioni indimenticabili: chi alzerà il trofeo?

Una seconda semifinale femminile di Wimbledon a senso unico, con Iga Swiatek che domina Belinda Bencic e conquista la sua prima finale della carriera ai Championships. Una prestazione eccezionale quella della polacca, che ha sconfitto la svizzera in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in appena un’ora e dodici minuti di gioco. Swiatek affronterĂ ora in finale l’americana Amanda Anisimova, che ha battuto nell’altra semifinale Arynba Sabalenka in una grande battaglia per 6-4 4-6 6-4. Swiatek ha dominato soprattutto in risposta, vincendo ben il 56% dei punti. La polacca ha concluso con 26 vincenti contro gli 11 della svizzera, che ha faticato terribilmente nei propri turni di servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Iga Swiatek domina Belinda Bencic e conquista la finale di Wimbledon

